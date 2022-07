Reativação forte de incêndio em Bustelo em Chaves

No local estão 110 operacionais com 29 viaturas © Pedro Sarmento Costa/Lusa

O incêndio de Bustelo, concelho de Chaves, sofreu uma "reativação forte" esta tarde, depois de ter sido dado como dominado, disse fonte da Proteção Civil.

O fogo que teve início pelas 14h45 de sexta-feira, na zona da aldeia de Bustelo, entrou em fase de resolução pelas 02h00, segundo disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real (CDOS), sofreu uma reativação com alguma intensidade esta tarde.

No local, as preocupações centram-se nas condições meteorológicas, nomeadamente o vento forte e o calor intenso.

De acordo com a Proteção Civil, no local estão 110 operacionais com 29 viaturas que estão a ser apoiados por um helicóptero.

Bombeiros que estavam a combater um outro incêndio que também deflagrou hoje, em Soutelinho da Raia, também no concelho de Chaves, foram mobilizados para a zona de Bustelo.

Na sexta-feira, o fogo de Bustelo lavrou em zona de povoamento florestal, como pinheiro, ainda de mato e chegou a rodear a zona sul da zona de acolhimento empresarial de Chaves.

Portugal Continental está em situação de contingência até domingo devido às previsões meteorológicas, com temperaturas muito elevadas em algumas partes do país, e ao risco de incêndio.

A situação de contingência corresponde ao segundo nível de resposta previsto na lei da Proteção Civil e é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.