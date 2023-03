Recados de Costa para Marcelo, proposta do Governo sobre escalões de professores e outros destaques TSF

© António Cotrim/Lusa

O debate na Assembleia da República marcou esta quarta-feira e António Costa aproveitou para deixar recados a Marcelo Rebelo de Sousa. O primeiro-ministro disse que "cada um deve atuar no momento próprio".

O chefe de Governo rejeitou entrar em "tricas institucionais" com a oposição: "Manifestamente não é a dança que queremos dançar." Ainda em ataque à oposição, António Costa afirmou que no Governo "ou se faz ou não se faz", enquanto noutras funções "fala-se, fala-se e fala-se".

Além do ataque à oposição e dos recados ao Presidente da República, o primeiro-ministro ainda fez anúncios. António Costa admitiu que a redução do IVA dos produtos alimentares para combater a inflação é uma possibilidade e afirmou que vai falar com os sindicatos, abrindo a janela para aumentos salariais na Função Pública.

Em relação ao "sábio dos sábios" - foi assim que Costa se referiu a Cavaco Silva -, o chefe de Governo lamentou que a discussão sobre o programa Mais Habitação tenha ficado marcada por "contributos destrutivos", aludindo às críticas feitas pelo antigo Presidente da República.

Ainda no Governo, mas já fora do Parlamento, o Ministério da Educação propôs aos sindicatos o fim de vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões para todos os professores que estão atualmente entre o 1.º e o 6.º patamares da carreira.

Noutros campos - e este com mais relva e uma bola a rolar -, Cristiano Ronaldo e Roberto Martínez fizeram a antevisão da partida da seleção nacional desta quinta-feira, mas pouco se falou do Liechtenstein. O capitão da seleção disse que a chegada de um novo selecionador é uma "lufada de ar fresco", enquanto o treinador destaca o "compromisso" dos jogadores portugueses.

Em sentido contrário, a FPF anunciou que o guarda-redes Diogo Costa foi dispensado dos trabalhos da seleção, devido a uma "mialgia muscular". Para o seu lugar entrou Celton Biai que estava convocado para a seleção sub-21, mas que desde segunda-feira que estava a trabalhar com a equipa principal.

O Instituto Nacional de Estatística revelou esta quarta-feira que o Índice de Preços da Habitação (IPHab) aumentou 12,6% em 2022, mais 3,2 pontos percentuais do que em 2021.