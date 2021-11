Recados no PSD e CDS continuam, greves entopem Lisboa e outros destaques TSF

Paulo Rangel © Lusa (arquivo)

Por TSF 02 Novembro, 2021 • 12:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Vivemos um momento histórico: os militantes do PSD têm na sua mão o poder de, ao mesmo tempo que elegem o seu líder, escolher o próximo primeiro-ministro de Portugal." O recado é da autoria de Paulo Rangel, que, um dia após a carta de Rui Rio aos militantes, também escreve às bases do partido para garantir que ganhar as legislativas não implica suspender a democracia internamente. Conheça aqui o conteúdo da mensagem.

Já no CDS, Nuno Melo garante ter "o telefone disponível" para atender o principal adversário na corrida à liderança. Mas antes ainda deixa críticas à "falta de visão de liderança e incapacidade de perceber a tragédia que está a causar para o CDS". Saiba todos os pormenores de mais um capítulo da disputa interna entre os centristas, aqui.

Hélder Amaral, antigo presidente da distrital de Viseu do CDS e antigo deputado, vê com tristeza o estado atual do partido, mas não se rende, não acompanha a debandada dos últimos dias. Em entrevista à TSF, com Fernando Alves, o centrista quebra o silêncio e expõe os motivos que o levam a ter "coragem".

Diogo Feio também permanece, devido a ter um "mandato a cumprir" e uma "esperança muito ténue". O representante do Conselho de Jurisdição sugere que alguns militantes centrais para o partido possam fazer a ponte do diálogo entre os dois opositores que lutam pela liderança. Saiba tudo aqui.

Já foi retomada a circulação no Metro de Lisboa após a greve parcial de trabalhadores que chegou mesmo a encerrar as estações. A adesão foi muito significativa, tal como à greve dos trabalhadores da Rodoviária de Lisboa, que rondou os 70%.

A Federação de Sindicatos da Administração Pública desconvocou a greve marcada para dia 12 de novembro. A TSF explica-lhe aqui os motivos.

Não é uma greve nem uma crise política, mas também tem impacto. Se não sabe o que fazer em caso de sismo, aprenda tudo com o exercício A Terra Treme. Pode ler tudo sobre a experiência aqui.