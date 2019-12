Receitas eletrónicas "normalizadas" e sem previsão de "novas dificuldades"

© Orlando Almeida / Global Imagens

Os sistemas informáticos de suporte às receitas eletrónicas já estão a funcionar desde as 6h deste domingo, depois de terem sido encerrados às 14h deste sábado. A janela de manutenção, que tinha fim previsto para as 8h, acabou por ter menor duração.

Os doentes já podem, assim, aviar receitas eletrónicas desde as 6h, depois de os médicos terem sido obrigados a recorrer a receitas em formato papel durante a manutenção do sistema. Ontem, a administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde garantia que nenhuma receita urgente ficaria por levantar.

À TSF, o diretor de Sistemas de Informação da Associação Nacional de Farmácias (ANF), Miguel Lança, explicou que a situação está "bastante normalizada". A ANF "tem mantido contacto com os serviços partilhados do Ministério da Saúde, trocamos algumas informações e continuamos a monitorizar os sistemas".

Para já, garante, "não se antecipam novas dificuldades", ao contrário do que aconteceu na tarde de sábado. Apesar de a população ter acedido ao apelo das farmácias ao dirigir-se às farmácias para levantar quaisquer receitas eletrónicas pendentes, Miguel Lança explica que houve algumas tentativas a que foi possível aceder graças ao plano de contingência que estava preparado.

Houve "algumas dezenas de chamadas" por parte das farmácias, que conseguiram responder às dificuldades de algumas pessoas "com dispensa eletrónica que nalgumas situações não tinham medicamentos e queria ver satisfeitas as suas necessidades". Estas situações foram resolvidas com recurso à "leitura de QR Codes".

Apesar do sucesso da operação, a ANF mantém a defesa de que esta manutenção e a situação por ela criada poderiam ter sido resolvidas de outra forma "mais correta".

"Devíamos ter preparado com maior antecedência a comunicação à população, o que não foi possível dado que soubemos muito tardiamente que esta situação ia acontecer", defende Miguel Lança. O diretor dos sistemas de informação considera que, por agora, a situação ficou "esclarecida".