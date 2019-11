Receitas voltam ao papel durante manutenção do sistema informático das farmácias

© Fernando Timóteo

A administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde garante que as farmácias foram avisadas da paragem programada para manutenção dos sistemas informáticos de suporte às receitas eletrónicas e que, enquanto ela durar, as receitas serão passadas em formato papel.

À TSF, o vogal da administração, Artur Trindade Mimoso assegura que o plano de contingência para estas situações garante que nenhum utente fique sem medicamentos urgentes no período compreendido entre as 14h deste sábado e as 8h de amanhã, domingo.

"No que diz respeito à receita eletrónica, ela não será emitida neste período. O sistema está a ser intervencionado, terão de ser emitidas em papel", explica Artur Trindade Mimoso.

O serviços do ministério asseguram que serão "muito poucas" as situações em que um utente não conseguirá levantar a receita durante este período de manutenção e garantem que qualquer medicamento urgente ou crítico "será dispensado às farmácias". Para isso, "terá de haver uma receita em papel".

Artur Trindade Mimoso explica que esta é uma intervenção necessária para robustecer a infraestrutura eletrónica: além dos medicamentos, também os exames médicos passaram a ser pedidos por via eletrónica, algo que tem sobrecarregado o sistema.

Este sábado, a Associação Nacional de Farmácias (ANF) apelou aos utentes para que levantassem as receitas eletrónicas até às 13h, uma hora antes do início programado desta manutenção.