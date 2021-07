Recém-imigrante moldavo pede ajuda de forma original

Por Sónia Santos Silva 13 Julho, 2021 • 12:07 Partilhar este artigo Facebook

A rua longa, com prédios de um lado e moradias no outro, na Senhora da Hora, em Matosinhos, é o palco de Luciano Duto neste dia.

Com boné verde alface na cabeça, pele queimada pelo sol no rosto e nos braços e mochila quase vazia nas costas, este imigrante moldavo desfila sob o olhar atento de alguns moradores.

Numa mão segura o trompete, na outra o carrinho de duas rodas que transporta a coluna de som. Parado, junto a um passeio, Luciano sorri e conta um pouco da sua história.

Dorme num quarto, de uma hospedaria, no centro do Porto. Não tem emprego, por isso passa os dias a tocar, no país onde vive há dois meses.

Aos 54 anos mudou de país e de vida. O dinheiro que recebe na rua é para ele e para a família que ficou na Moldávia, "tenho lá a minha mulher e os meus três filhos".

Até recolher ao quarto onde vive, Luciano ainda tem muitas horas de trabalho pela frente.