Reclamações com entregas de refeições ao domicílio subiram 57% em 2022

As reclamações dirigidas aos serviços de entrega de refeições ao domicílio subiram 57% em 2022, em comparação com 2019, sendo os principais motivos os atrasos, erros nas entregas ou problemas com reembolso, divulgou esta terça-feira o Portal da Queixa.

Segundo os dados da plataforma dirigida aos consumidores, entre janeiro de dezembro de 2022 foram reportadas 1788 reclamações relacionadas com estes serviços, um "aumento na ordem dos 57%, comparativamente com o período homólogo de 2019", ano pré-pandemia, em que foram registadas 1142 queixas.

"A análise efetuada permitiu evidenciar que os principais motivos de reclamação dos consumidores são: atrasos ou erros nas entregas dos pedidos ao domicílio, a gerar 710 reclamações (40%); os problemas com o reembolso a recolher 682 queixas (38%) e o terceiro motivo refere-se ao mau serviço prestado pela marca, a absorver uma fatia de 364 reclamações (20%)", explicou esta plataforma, em comunicado.

Este ano, entre 1 e 30 de janeiro, esta plataforma já recebeu 192 reclamações dirigidas aos serviços de entrega de refeições ao domicílio, destacou ainda.

Entre as entidades com maior número de reclamações, a Uber Eats liderou com um total de 1000 queixas em 2022, seguida da Glovo, com 541, e a Bolt Food, com 176.

O Portal da Queixa sublinhou ainda que, de acordo com os indicadores, a Uber Eats é "também a marca que mais resolve os problemas que lhe são reportados", com 99,7% de 'taxa de resposta', um 'tempo médio de resposta' de 97,6% e um 'índice de satisfação' (IS) avaliado nos últimos doze meses em "Bom" ao obter 62.1 pontos (em 100).

"Desempenho oposto regista a Glovo, com baixos indicadores de performance: 10,1% de 'taxa de resposta', 'tempo médio de resposta' de 3,9% e com um 'índice de satisfação' "Insatisfatório" pontuado em 13.2/100. Também a Bolt Food é uma marca que regista baixos níveis, obtendo um IS "Insatisfatório", avaliado em 18.5/100", acrescentou.