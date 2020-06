Recolha de produtos solidária para comunidade portuguesa em Paris

Recolha de produtos alimentares © Ivo Pereira/Global Imagens

Por Lígia Anjos, correspondente em França 20 Junho, 2020 • 15:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Rádio Alfa junta-se a vinte associações da comunidade portuguesa em Paris para promover a recolha de bens de primeira necessidade com o objetivo de ajudar os portugueses radicados em França, no seguimento de necessidades consequentes à pandemia no novo coronavírus.

Segundo Fernando Lopes, diretor da Rádio Alfa, "a operação "Todos Juntos" foi criada durante este período de confinamento, depois de identificadas mais de 300 famílias em dificuldade, porque ficaram em casa e não podiam ir trabalhar, mas também pelo facto de muitas crianças que iam à cantina, ao ficarem em casa, terem encarecido o orçamento de alimentação das famílias".

O diretor da Rádio portuguesa sediada em região parisiense acrescenta que a iniciativa conta com mais de "180 voluntários" para recolher donativos em "34 pontos de recolha", que vão ser depois entregues a instituições como a Santa Casa da Misericórdia de Paris e outras associações.

Ouça aqui a reportagem de Lígia Anjos, correspondente da TSF em França 00:00 00:00

Abílio Lopes, vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia, acrescenta que esta iniciativa visa "os que talvez não foram afetados na doença, mas foram afetados na necessidade", acrescentando que "as pessoas que eram pobres vão ficar mais pobres".

Esta recolha solidária acontece este sábado, em Paris. Espera-se "pelo menos uma tonelada de bens", que serão distribuídos, de seguida, de forma anónima. "Muitas vezes, os portugueses preferem viver à sombra, sem divulgar as próprias necessidades", afirma o vice-provedor da Santa Casa, acrescentando que "todos os que necessitem podem contactar a linha telefónica 01 79 35 11 03".

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19