Recomendações aos bispos, violência contra profissionais de saúde e outros destaques TSF

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por TSF 02 Março, 2023 • 13:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Muitos exames e consultas da nova tabela da ADSE aumentaram mais do que o previsto. Há exames que vão custar mais do dobro do que acontecia até agora. É o caso das ecografias mamárias, que sobem 134,5%, ou das radiografias, que aumentam 125%.

Na véspera do episcopado português se reunir a em Fátima para analisar o relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, um grupo composto por mais de 20 organizações e associações católicas enviou aos bispos uma carta com várias recomendações.

Afastamento de suspeitos, criação de uma nova Comissão Independente e um pedido de perdão concreto são algumas das propostas apresentadas ao episcopado pelos subscritores da missiva.

A CP divulgou esta quinta-feira que iniciou uma avaliação interna sobre o incidente num comboio que seguia lotado devido à greve e que ficou parado perto da estação de Benfica, Lisboa, após um passageiro acionar o sinal de alarme.

As comissões de utentes de saúde do concelho de Loures vão protestar esta quinta-feira, às 19h00, contra o encerramento das urgências pediátricas do Hospital Beatriz Ângelo.

Mais de 1600 episódios de violência contra profissionais de saúde foram registados no ano passado na plataforma Notifica, um recorde desde que foi criada, há três anos, e as instituições denunciaram criminalmente mais de 200 situações.

Mais de 540 profissionais de saúde receberam apoio psicológico no ano passado na sequência de episódios de violência, segundo dados divulgados esta manhã que apontam para a existência de mais de 800 botões de pânico nas instituições.

Nas novas metas de investimento para 2023-2026, apresentada esta quinta-feira ao mercado de capitais, em Londres, a EDP compromete-se a "acelerar" o investimento em renováveis.