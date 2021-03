Recomendações para quem tomar a AstraZeneca, avanço nas dádivas de sangue e outros destaques TSF

As autoridades portuguesas de saúde decidiram retomar a administração da vacinas da AstraZeneca © Alessandro Di Marco/EPA

As autoridades de saúde portuguesas decidiram retomar a administração de vacinas da AstraZeneca contra a Covid-19 e o Infarmed pediu, esta sexta-feira, a quem tomar a vacina a partir da próxima segunda-feira para estar particularmente atento a diversos sintomas.

Enquanto decorre o plano de vacinação, os números de propagação da pandemia baixam e o país entra numa nova fase de desconfinamento, sabe-se agora, através de dados da Produtos e Serviços de Estatística (PSE), que esta atual fase do estado de emergência está a trazer para a rua sobretudo as mulheres e as classes médias.

Nuno Santos, especialista em análise de dados da PSE, detalha à TSF que antes da data anterior, no início de janeiro, cerca de 33% dos portugueses já ficavam habitualmente em casa, valor que nos últimos dias rondou os 37% ou 38%.

Para ajudar a detetar os casos positivos de Covid-19, as farmácias vão começar a vender, já a partir da próxima semana, testes rápidos que poderão ser feitos em casa, por qualquer pessoa. O Infarmed já divulgou as regras de utilização destes autotestes.

Nas dádivas de sangue, a orientação sexual deixou de ser critério de exclusão. A partir desta sexta-feira passa a vigorar uma diretiva de "não-discriminação" da pessoa dadora e todos os candidatos devem ser informados sobre os comportamentos de risco de forma pedagógica.

O Facebook, Instagram e WhatsApp estiveram com falhas de conexão em vários pontos do planeta, mas acabaram por ser resolvidas. Em Portugal, o site Downdetector, que permite verificar as plataformas digitais que se encontram com problemas, registou milhares de queixas.

Enquanto se aguarda por um estudo aprofundado sobre o setor dos centros de contacto, a deputada bloquista Isabel Pires recorda à TSF os tempos em que trabalhava num call center e insta o Governo a concluir o mapeamento rapidamente. Há histórias que ficam e não necessariamente por serem positivas.