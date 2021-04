Reconstruir as casas dos outros

© Leonardo Negrão / Global Imagens (arquivo)

Nos últimos 11 anos, famílias com algumas dificuldades receberam uma ajuda voluntária que permitiu tornar casas sem condições para viver, em lares confortáveis.

O trabalho foi intermediado pela Just a Change, uma instituição sem fins lucrativos, que trabalha em rede com um conjunto de instituições locais.

Essas instituições identificam casas que precisam de ser melhoradas, e a partir, é posto em marcha um processo que junta vontades e disponibilidades.

Vontades das empresas e instituições locais, e disponibilidades de voluntários, que depois, farão os trabalhos, alguns muito profundos.

António Bello, o presidente da Just a Change, disse na Tarde TSF, que nalguns casos, é necessário retirar as famílias das casas, para permitir a realização dos trabalhos, e nessas situações, são as instituições locais que voltam a entrar em campo, para arranjar soluções.

Mas António Bello explicou que sempre que possível, a obra é realizada sem retirar a família da respetiva casa.

Parte do financiamento da Just a Change, resulta da consignação das verbas do IRS, atribuída todos os anos pelos contribuintes, no momento da entrega da declaração de rendimentos.

De 2019 para 2020, a receita que chegou a esta instituição, por esta via, duplicou de 20 mil para 40 mil euros.