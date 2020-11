Recorde de óbitos, de internamentos em UCI e mais 2506 casos de Covid-19 em Portugal

Vila do Conde © Rui Oliveira/Global Imagens

Por TSF 02 Novembro, 2020 • 15:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 2590 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 46 do que no último boletim epidemiológico.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 146.847, mais 2506 do que nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 60.963 casos ativos.

Portugal registou também um novo máximo de pessoas internadas com Covid-19 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) desde o início da pandemia, com 294 pessoas hospitalizadas, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). Este número apresentado revela um aumento de dez pessoas internadas em UCI. O anterior valor máximo de internamentos em cuidados intensivos tinha sido registado no último sábado, dia em que 286 pessoas estavam nestas unidades hospitalares com Covid-19.

Até ao momento, 83.294 pessoas conseguiram recuperar, das quais 1523 nas últimas 24 horas.

Há 66.428 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19