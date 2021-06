Medina antecipa recuo de Lisboa no desconfinamento e restrições para restaurantes

Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa © Pedro Rocha / Global Imagens

Por TSF com Lusa 23 Junho, 2021 • 19:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Perante a situação da pandemia no concelho de Lisboa, Fernando Medina antecipa mais restrições, sobretudo para os horários dos restaurantes.

"Se for aplicado o quadro que é público, da matriz que está definida, vai ter algumas implicações relativamente a horários de funcionamento. A mais relevante é a restrição do horário da restauração às 15h30 de sábado e o não funcionamento durante o resto do fim de semana. É, no fundo, a restrição com mais impacto, mas caberá ao Governo fazer a avaliação e divulgação", explicou Fernando Medina.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa disse que "o cenário mais provável" é o concelho recuar nas medidas de desconfinamento, no âmbito da avaliação do Governo ao mapa de risco de transmissibilidade da Covid-19.

"O Governo vai avaliar a situação amanhã [quinta-feira], se aplicar o critério que tem seguido e verificando-se aquilo que tem sido a evolução dos indicadores, vai ser esse o cenário mais provável", com Lisboa a fazer marcha-atrás no plano de desconfinamento, afirmou Fernando Medina.

No âmbito de uma visita ao novo centro de vacinação no pavilhão 3 do Estádio Universitário de Lisboa, acompanhada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o autarca de Lisboa afirmou que o aumento do número de casos de Covid-19 "é uma situação na qual outros municípios no país estarão também a evoluir no mesmo caminho", uma vez que "a pandemia está a crescer neste momento, não está contida, nem está a decair".

Já sobre as limitações à circulação de e para a Área Metropolitana da capital, Medina espera que a medida esteja a ser eficaz, embora não tenha essa garantia.

"Não tenho nenhum elemento de avaliação da eficácia dessa medida. Confio que a decisão que está tomada é uma decisão no sentido não da redução da incidência dentro da área metropolitana, mas de tentar reduzir o ritmo ao qual a nova variante se espalha no país, na medida em que a incidência da nova variante na Área Metropolitana de Lisboa é muito mais alta do que no resto do país. Não creio que ninguém tenha a ilusão de que esta variante não venha a ser dominante, a própria presidente da Comissão Europeia expressou a convicção de que, dentro de muito pouco tempo, será a variante dominante na Europa", acrescentou o presidente da Câmara de Lisboa.

Ouça as declarações de Fernando Medina 00:00 00:00

Lisboa é um dos concelhos com mais casos de Covid-19 e que, no âmbito da última reunião do Conselho de Ministros, em 17 de junho, ficou sujeito a medidas mais restritivas, inclusive a proibição de circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML) durante o passado fim de semana, desde as 15h00 de sexta-feira e até às 06h00 de segunda-feira.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19