Rede alternativa de rastreio recupera atraso no Norte e expande-se a Lisboa

© LUSA

Por Ana Fernandes 03 Fevereiro, 2021 • 09:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Técnicos superiores de autarquias, militares do exército e médicos dentistas estão a colocar em dia milhares de inquéritos epidemiológicos à covid-19 em atraso.

O projeto nasceu no Porto em novembro e rapidamente contagiou toda a região Norte. E pela sua eficácia, vai agora também ser replicado em Lisboa e Vale do Tejo.

A tarefa entregue aos novos operadores (202 no total, mais 35 pessoas em serviço de retaguarda), é contactar, num prazo máximo de 24 horas, casos confirmados, identificar contactos de alto risco e adotar de medidas adequadas como colocar em isolamento. Objetivo: quebrar cadeias de transmissão.

Mais de 200 mil pessoas, entre 55 mil casos positivos e 150 mil contactos de alto risco, foram inquiridas até agora em nove territórios (Maia-Valongo, Gondomar, Alto Ave-Guimarães, Ave-Famalicão, Aveiro Norte, Feira-Arouca e Alto Minho). "O Norte tem os inquéritos epidemiológicos em dia", garante Firmino Machado, coordenador do projeto na ARS-Norte e médico de Saúde Pública que esteve na génese da primeira experiência no Agrupamento de Centros de Saúde (AceS) do Porto Ocidental, para dar resposta "a 1200 casos em atraso".

Machado refere que, a rede "colaborativa" já assegura "cerca de 40 por cento dos inquéritos epidemiológicos feitos na região Norte".

E Eduardo Pinheiro, Secretário de Estado Coordenador do Norte para a covid-19, adianta que "face aos bons resultados" no Norte, já foram enviados meios para formação de operadores para intervir em Lisboa e Vale do Tejo.

O Alto Minho foi a região mais recente a aderir à rede (20 de janeiro 2021), com "cerca de 2500 inquéritos epidemiológicos em atraso". Foram criadas três equipas com nove técnicos superiores das Câmaras de Viana do Castelo (3) e Caminha (6), 45 militares e dois médicos dentistas.

"As pessoas disponibilizaram-se com todo o coração. É um orgulho ver os nossos trabalhadores a dar o máximo neste combate", disse o Presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves.

Uma das colaboradoras daquele município conta, sob anonimato, que algumas situações no terreno "mexem" com a equipa. "O vírus foi ter com dois idosos com mais de 90 anos, acamados, e toda a família ficou infetada. Começou na senhora que ia lá dar apoio, Passou a filhos e noras. Direta e indiretamente afetou cerca de 30 pessoas. Mexeu connosco".

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19