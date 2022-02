Rede multibanco regista falhas em vários pontos do país

© Global Imagens (arquivo)

Os terminais de pagamento do multibanco estão a registar problemas de funcionamento. A SIBS confirma à TSF que o pagamento através de cartão está indisponível em algumas zonas do país.

"A SIBS confirma a existência de alguns constrangimentos na rede de TPA, nos últimos minutos, estando a encetar todos os esforços para ultrapassar esta situação. Lamentamos os constrangimentos que possam ser causados", lê-se numa pequena nota enviada à TSF.

A gestora da rede multibanco não específica os problemas que estão a ser registados e diz que está a analisar o problema, prometendo esclarecimentos para mais tarde.

Vários utilizadores estão a usar as redes sociais para se queixarem que não conseguem fazer pagamentos nem levantar dinheiro.

A TSF constatou que no na região do Minho, os terminais de multibanco estão com várias perturbações.