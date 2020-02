"Rede Nacional de Cuidados Paliativos não existe"

A Associação Nacional dos Cuidados Continuados denuncia que muitos doentes só têm acesso a cuidados paliativos nas últimas horas de vida © Ivo Pereira/Global Imagens (arquivo)

O presidente da Associação de Cuidados Paliativos diz que a confusão ainda é grande, uma vez que a Rede Nacional de Cuidados Paliativos continua a não existir e mantém-se na rede de cuidados continuados. Duarte Soares defende que só é possível inverter este cenário se o Estado investir.

"Há uma grande dificuldade de financiamento para todas as unidades, seja de média ou de longa duração. Naquilo que são as unidades de longa duração sabemos que há muitos doentes com necessidades paliativas e complexas naquelas unidades, que não estão preparadas para atender estes doentes. Mas não temos alternativa, porque quando damos alta da unidade de cuidados paliativos, precisamos ter uma retaguarda social que está nas unidades de cuidados de longa duração. Temos que financiar melhor as unidades de longa duração, aumentar o seu financiamento e sobretudo preocupar-nos com a capacitação técnica dos profissionais que lá estão, porque também estão numa situação difícil."

Questionado sobre a denúncia da Associação Nacional dos Cuidados Continuados de que muitos doentes só têm acesso a cuidados paliativos nas últimas horas de vida, Duarte Soares confirma esta realidade.

"É uma realidade que preocupa muito, porque passamos muitos anos a pedir mais camas de cuidados paliativos, percebemos que o estado fez uma transferência do setor social, quase dando a ideia que não confia no setor social para prestar cuidados paliativos e apostou em trazer essas camas para o setor público. Mas havendo poucas camas de cuidados paliativos percebemos que há camas que não são usadas... Dentro das poucas camas que há, temos baixas taxas de ocupação sobretudo no setor social. Não se trata só de uma questão de financiamento, o estado tem que se preocupar em melhorar o que são as referenciações atempadas destes doentes e em desburocratizar estas referenciações."

O presidente da Associação de Cuidados Paliativos diz que ano após ano a confusão é grande, a rede de cuidados continuados e a de cuidados paliativos ainda não estão devidamente definidas.