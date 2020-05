Redondo faz máscaras em lugar de flores de papel

O presidente da autarquia a distribuir máscaras porta a porta © Roberto Dores

A Câmara de Redondo quer entregar seis mil máscaras gratuitas porta a porta a todos os moradores do concelho. Como este ano não há festa na terra, o presidente do município, António Reto, teve uma ideia: Desafiou as mulheres do concelho, que habitualmente fazem as ruas floridas com recurso ao papel de seda, a confecionarem as proteções individuais. Juntou 76 costureiras e já distribuiu cerca de três mil máscaras.

As máscaras estão a ser oferecidas aos habitantes à boleia do programa "Redondo Solidário" em tempo de pandemia imposta pela Covid-19, enquanto uma das primeiras costureiras a deitar mãos à obra já tem que fazer contas para encontrar o número de máscaras que produziu até agora.

"Tenho dias em que faço 20, outros 30 e já cheguei às 40. Talvez tenha já feito entre 300 a 400 máscaras", revela Ricardina Cristo à TSF, enquanto vai costurando mais uns exemplares, porque há habitantes à espera da proteção."Neste momento estou a vincá-las e a fazer as pregas com o ferro de engomar para depois coser as tirinhas, junto com o elástico", explica.

Ricardina é um das "mãos habilidosas", como adjetiva o autarca da terra, que costuma estar na linha da frente a fazer flores de papel de seda para as célebres festa da vila de Redondo, mas garante que fazer máscaras "é bem mais fácil". Justifica que "uma flor, daquelas bem elaboradas, precisa de técnica e leva o seu tempo, mas nenhuma sai igual. A máscara é sempre a mesma coisa, bastando seguir as normas."

Há tamanhos para adultos e para crianças, já a pensar na aproximação da reabertura das escolas, enquanto nos últimos dias se registou o detalhe curioso: vários homens juntaram-se à causa para ajudar num trabalho que é tradicionalmente feito por mãos femininas. "Eles sabem cortar tecido e cortar elástico. São muito úteis. E penso que também já há homens que sabem coser", garante.

O presidente da Câmara foi o autor da ideia, mas "não imaginava a tremenda adesão", reconhece, aplaudindo a solidariedade da população. "Agora nós temos como ajudar as pessoas e distribuir máscaras por todo o concelho, porque a maioria da população não tinha estes equipamentos de proteção.

A autarquia cedeu todos os materiais e em breve vai voltar para a rua para distribuir mais máscaras, acompanhadas de cinco filtros de TNT. Basta lavar e reutilizar.