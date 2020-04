Redução de casos e mortes por Covid-19 é "fiável", mas DGS quer prudência

Graça Freitas diz ser necessário esperar mais uns dias para que se compreenda "o significado dos números" © Manuel de Almeida/Lusa

Esta sexta-feira o número de mortes pelo novo coronavírus fixou-se no total de 28, um valor mais baixo, sobretudo quando se acrescenta que apenas foram detetados, nas últimas 24 horas, 187 novos casos de contágio.

Mas Graça Freitas assegura: "Este é um número certo e confirmado, é fiável." A diretora-geral da saúde refere, no entanto, que é necessário olhar com cautela para estes dados. "É um dia", comenta, ao mesmo tempo que aproveita para lembrar que é preciso não ser "demasiado otimista" com registos de óbitos mais baixos, nem ser "demasiado pessimista" se houver dias anormalmente mais mortíferos.

Apesar de reconhecer que estas métricas são consistentes com a descida do planalto e com projeções realizadas por académicos e epidemiologistas, Graça Freitas diz ser necessário esperar mais uns dias para que se compreenda "o significado dos números de hoje [sexta-feira]". Ainda assim, a responsável da autoridade sanitária ressalva que tem ocorrido um "achatamento notório da curva", para o qual é preciso olhar com a soma de uma série temporal.

Questionada sobre a 19.ª posição de Portugal na testagem num rácio de um milhão de habitantes e sobre a atenção dirigida a países como Dinamarca, Áustria e República Checa, que estão prestes a retomar a economia, Graça Freitas destaca que Portugal procura comparar-se com outros países quanto à forma como o novo coronavírus atacou inicialmente cada território e a sua evolução.

A diretora-geral da saúde explica que cada um destes países decidiu retoma da economia devido ao achatamento da curva. A retoma em Portugal é também condicionada pelo achatamento da curva e saída do planalto, mas este regresso à atividade, salvaguarda, tem de ser feito "paulatinamente". Cada país tem estratégias de regresso diferentes, que se aplicam a grupos de trabalho e de alunos diferentes.

Graça Freitas também sublinha que, noutros países, a maior aposta desta retoma é o uso de máscaras para proteção. No entanto, em Portugal está preconizado um plano de saúde pública e coletiva que se centra sobretudo no isolamento social e higienização de mãos e superfícies, apesar de "proteções de barreira" não estarem fora de questão em locais fechados com uma grande quantidade de pessoas.

