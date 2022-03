Redução no ISP mantém-se, Governo deve tomar posse a 30 de março e outros destaques TSF

O Governo mantém a redução das taxas de ISP na próxima semana © Leonel de Castro/Global Imagens

O Governo mantém a redução das taxas de ISP na próxima semana, mesmo com a previsível descida dos preços dos combustíveis. O Executivo perspetiva, para a próxima semana, uma queda nos preços dos combustíveis de 0,17 cêntimos por litro de gasóleo e 0,13 cêntimos por litro de gasolina. Apesar desta descida, o Ministério das Finanças explica que, como o mercado está por esta altura muito instável, vai manter os valores de descida no Imposto que foram decididos na semana passada.

O Presidente da República indicou, esta sexta-feira, num hotel em Maputo, que a tomada de posse do novo Governo acontece "desejavelmente" na tarde de 30 de março, uma semana depois de receber das mãos do primeiro-ministro a lista com os nomes que compõem o novo Executivo.

A juíza do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa deixou Mário Machado ir combater para a Ucrânia sem ter de cumprir as apresentações quinzenais numa esquadra. Considera que, tendo em conta "a situação humanitária vivida na Ucrânia e as finalidades invocadas pelo arguido para a sua pretensão, o arguido poderá deixar de cumprir" as apresentações quinzenais numa esquadra a que está obrigado, desde novembro, na sequência do processo em que está acusado de incitamento ao ódio racial e violência nas redes sociais.

Em Lviv, a câmara teve a ideia de reunir mais de cem carrinhos de bebé vazios para lembrar o número de crianças que perderam a vida desde o início da invasão russa e Pedro Cruz, enviado especial da TSF à Ucrânia, esteve lá. Veja o vídeo.

Noutra cidade ucraniana, Mariupol, o teatro foi atacado, mas o primeiro balanço revela que não há mortes apenas um ferido grave. A informação está a ser avançada pela AFP, que cita o conselho municipal da cidade, e surge depois de, num vídeo, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ter revelado que 130 pessoas tinham sido resgatadas, mas ainda haveria centenas debaixo dos escombros.

Do lado russo, o Presidente Vladimir Putin, disse ao seu homólogo francês, Emmanuel Macron, que as forças ucranianas são culpadas por "vários crimes de guerra" e que as tropas russas estão a fazer "tudo o que é possível" para evitar mortes de civis", divulgou o Kremlin, citado pela AFP.

São no total 30 toneladas. Dois camiões TIR partiram esta manhã de Lisboa em direção a Lviv, na Ucrânia. Na bagagem, inúmeras caixas com todo o tipo de produtos: alimentos, vestuário, berços, camas, cadeiras, brinquedos, medicamentos e material hospitalar e de primeiros socorros, bem como produtos de higiene pessoal.

No desporto, a atleta portuguesa Auriol Dongmo venceu a medalha de ouro no lançamento do peso nos campeonatos do mundo de atletismo em pista coberta, em Belgrado, ao conseguir uma marca de 20,43 metros, que é também o novo recorde nacional absoluto e a melhor marca mundial do ano.

O golo do extremo brasileiro do FC Porto Pepê no empate a 1-1 com o Lyon, insuficiente para as aspirações dos dragões, foi eleito o melhor da semana na Liga Europa de futebol, foi anunciado pela UEFA.

Por cá, Portugal registou 78.464 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 entre 8 e 14 de março, 123 mortes associados à Covid-19 e uma redução de internamentos, indicou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O chef Michel da Costa, distinguido pelo Guia Michelin na década de 1970, morreu aos 77 anos, anunciou o grupo de restauração Olivier. Michel da Costa "celebrizou-se em Portugal perante várias gerações com os seus programas televisivos na RTP no final da década de 1970 e nos anos 80, bem como na SIC, nos anos 90", refere o comunicado do grupo, gerido pelo também chef e empresário Olivier da Costa (filho de Michel da Costa).