Redução do preço de bilhetes e passes. "É prudente considerar verba complementar" no OE

© Artur Machado / Global Imagens

Por Carolina Quaresma com Cristina Lai Men 02 Outubro, 2021 • 13:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Matos Fernandes afirmou, em entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo, que o Governo vai cortar no financiamento com que apoia a redução do preço dos bilhetes e passes nos transportes públicos. Cabaço Martins, presidente da associação de transportes de passageiros, admitiu que com o regresso dos passageiros as empresas vão recuperar alguma verba, mas o corte não pode ir fundo demais, porque o impacto da pandemia ainda vai durar.

"Penso que do ponto de vista orçamental é prudente que consideremos alguma verba complementar porque na realidade estamos em outubro e o número de passageiros relativamente a 2019 está, em média nacional, cerca de 50%. Portanto, temos de ter consciência de que este número não vai de um mês para o outro subir exponencialmente", explica em declarações à TSF, sublinhando que "é bom que o orçamento de Estado contenha ainda uma verba considerável deste complemento, porque a recuperação de passageiros pressupõe tempo e que não haja recuos neste combate à pandemia".

Ouça as declarações de Cabaço Martins à TSF 00:00 00:00

Cabaço Martins considera que "é razoável uma redução da verba de 2021 porque há nitidamente uma recuperação do número de passageiros". O presidente da associação de transportes públicos frisou que "seria prudente e consideraria a verba de 2021 com uma ligeira redução, porque o facto de estar previsto no orçamento de Estado não significa que o gaste".

"Se não for necessário, essa verba poderá ser usada para combater o défice. Não tem problema nenhum considerar uma verba à cautela para que o serviço público de transportes não seja prejudicado", explicou.