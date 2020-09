Reembolso em 14 dias. Agências de viagens vão voltar a pagar cancelamentos em dinheiro

© pixabay

As agências de viagens vão ter de voltar a pagar os cancelamentos em dinheiro. O governo autorizou, no final de abril, que estas empresas reagendassem viagens canceladas ou oferecessem vouchers para reembolsar os clientes, para minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19, mas este regime excecional termina agora, avança o Público.

De acordo com o Público, o reembolso terá de ser feito, mesmo que o motivo para o anulamento seja a Covid-19, no prazo de duas semanas.

Durante cerca de quatro meses as empresas do setor beneficiaram de um regime excecional que teve por objetivo dar-lhes algum alívio de tesouraria, dado que as companhias arriscavam ter de desembolsar milhões de euros com o cancelamento massivo de viagens.

Durante este período as agências puderam compensar os clientes através de reagendamentos ou do reembolso através de vouchers. A única exceção aplicava-se a desempregados, que podiam continuar a receber em dinheiro.

A revogação deste regime extraordinário, confirmada pelo Ministério da Economia ao Público, foi aprovada em Conselho de Ministros na semana passada e entra em vigor assim que for publicada em Diário da República e aplica-se apenas a agências de viagens. As reservas em empreendimentos turísticos e alojamento local continuam sujeitos às mesmas regras, com reembolsos através de vouchers dos valores já pagos.

Bruxelas é que não gostou nem desta lei nem de outras semelhantes aplicadas noutros Estados Membros. Em julho, a Comissão europeia iniciou um processo contra Portugal e outros nove países por violação dos direitos dos passageiros. Os Estados que tinham dois meses para alterar a lei.

As companhias aéreas nunca foram abrangidas pelo regime excecional, tiveram sempre de reembolsar em dinheiro, o que já levou a associação europeia de consumidores a colocar a TAP e outras transportadoras na lista negra dos reembolsos.