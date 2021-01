Refeições solidárias. Estudantes ajudam restaurantes e população carenciada em Coimbra

O restaurante "O Mimo" localiza-se no Centro Histórico de Coimbra © Carlos Santos Silva/Global Imagens

O restaurante "O Mimo" foi o primeiro de quatro a receber os estudantes. A Associação Académica de Coimbra (AAC) vai, ao longo das próximas semanas, comprar refeições a alguns restaurantes históricos, com o objetivo de as entregar a alguns dos mais necessitados da cidade.

"O Mimo" encontra-se junto ao Centro Histórico de Coimbra, onde desde há 31 anos serve a população estudantil. Um orgulho para Miguel Santos, o proprietário do espaço, que diz que continua a ser visitado por ex-alunos que lhe ligam "quando passam na A1" para jantar ou almoçar. A longa história do espaço faz com que já receba hoje os filhos de casais que viu começar a namorar nas suas mesas.

O cenário pandémico dificulta o negócio. "O Mimo" está a fazer refeições em serviço de "take-away", mas os horários levam Miguel Santos a considerar deixar de o fazer à noite. Às 20h, quando tem de encerrar, diz que muitos dos potenciais clientes "ainda estão a trabalhar".

Apesar das dificuldades, a questão financeira foi secundária para a iniciativa. É importante "juntarmo-nos às causas", diz Miguel, que garante já ter "benfeitores" que gostariam de oferecer refeições para uma nova edição da iniciativa.

A entrega é feita no Centro Municipal de Integração Social, bem próximo do restaurante. Com a ajuda da Associação Integrar, que gere o espaço todas as quintas-feiras, os estudantes da AAC entregam as refeições à população mais carenciada. Hoje o reforço foi um pouco maior - feijoada, sopa, pão, uma laranja e café, para os que quiserem.

Helena Lourinho, presidente da Integrar, explica que o objetivo é "dar uma palavra". Nem todos os que ali passam vivem na rua, alguns têm casa, mas "o dinheiro que recebem chega para pagar o quarto e pouco mais".

Do lado da AAC, João Assunção, presidente da Direção-Geral, participou na iniciativa. Não esconde que a experiência "choca", pela falta de bens-essenciais de quem por ali passou. Ainda assim, diz que o objetivo está cumprido. Pelo menos, para o primeiro dia.

A aquisição e entrega de refeições repete-se nas próximas quintas-feiras, com outros três restaurantes históricos da cidade de Coimbra.

