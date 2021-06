Reforço de equipas multidisciplinares é determinante no tratamento da doença mental

Por TSF 23 Junho, 2021 • 13:07 Partilhar este artigo Facebook

O Plano Nacional para a Saúde Mental e o investimento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) são temas de mais um debate que a TSF, em parceria com a Janssen, está a fazer pelo país, inserido no projeto "Descobrir Mentes".

Nesta conversa com especialistas e familiares de doentes, que teve lugar na Rádio Regional do Centro, destacou-se o papel central das equipas multidisciplinares e comunitárias no tratamento, acompanhamento e reabilitação dos doentes; a necessidade de reforço e investimento nos meios técnicos e humanos destas estruturas e a janela de oportunidade que o PRR representa.

Descobrir Mentes é uma parceria TSF/JN com a Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson.