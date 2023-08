Reforma das maternidades sujeita a nova revisão da Direção Executiva do SNS

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Por Maria Ramos Santos 15 Agosto, 2023 • 13:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) não aceitou a segunda versão do documento, elaborado pela equipada liderada por Diogo Ayres de Campos, que reorganiza a rede hospitalar em ginecologia, obstetrícia e neonatologia.

Segundo avança o jornal Público, depois de ter sido retirada a proposta de fecho de seis blocos de partos e terem sido incorporadas outras soluções, o documento foi alvo de "um conjunto alargado de críticas" e será sujeito a revisão.

O grupo de trabalho, nomeado por Marta Temido, entregou em setembro de 2022 a primeira versão da proposta da rede de referenciação. A Comissão propunha o encerramento dos blocos de parto de Famalicão, da Póvoa do Varzim, da Guarda, de Castelo Branco, de Vila Franca de Xira e do Barreiro.

O plano de reforma das maternidades gerou polémica e apenas foi colocado em consulta pública em fevereiro deste ano.

Agora, a segunda proposta da rede referenciação, que define os critérios, os recursos humanos e materiais para cada hospital, "terá de voltar a ser revista em envolvimento com as várias instituições do SNS, um trabalho a ser realizado pela Direção Executiva do SNS", afirma o organismo liderado por Fernando Araújo, citado pelo jornal Público.

O processo só deverá ser retomado em setembro.