Regime de takeway? Muitos restaurantes "não têm condições para o fazer"

Os restaurantes vão poder continuar a funcionar durante o estado de emergência, mas apenas em regime de venda de comida para fora. A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), que representa o setor, considera a decisão do Governo razoável como medida preventiva do alastramento do novo coranavírus.

A secretária-geral da AHRESP, Ana Jacinto, diz no entanto ter dúvidas de que todos os estabelecimentos estejam preparados para a nova realidade de trabalho.

"Nem todos os estabelecimentos vão ter capacidade para estarem a funcionar em takeaway ou em entregas ao domicílio", reconhece a representante.

Muitos restaurantes "não têm condições para o fazer", pelo que as restrições vêm intensificar o "sufoco" em que alguns destes restaurantes já estavam a funcionar.

Por isso mesmo, Ana Jacinto pede que se apoie economicamente as empresas para que seja possível regressar "rapidamente à velocidade normal".

O Governo anunciou esta quarta-feira um várias linhas de crédito para apoio à tesouraria das empresas, no montante total de três mil milhões de euros, que se destinam a áreas como o turismo, a restauração, a hotelaria e a indústria.

A secretária-geral da AHRESP espera que o calendário anunciado pelo Governo seja mesmo para cumprir. "Sabemos como funcionam estes mecanismos", alerta Ana Jacinto, reconhecendo que são "complexos".

A representante do setor explica que, na hotelaria e restauração "95% das empresas são microempresas", algo que cria dificuldades no contacto com a banca.

"Há aqui um compasso de espera para as medidas serem disponibilizadas, depois os bancos também têm de estar disponibilizar e operacionalizar", culminando o processo na tentativa de perceber se estas mesmas medidas estão ao alcance dos "microempresários".