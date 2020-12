Covid-19 em Portugal. Registada segunda morte entre os 10 e os 19 anos

© Rui Oliveira/Global Imagens

Por Lusa/TSF 18 Dezembro, 2020 • 15:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal registou esta sexta-feira a segunda morte relacionada com a Covid-19 num doente entre os 10 e os 19 anos, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS trata-se de um jovem do sexo masculino. Há uma semana o boletim dava conta da morte de uma jovem de 19 anos.

Os dois jovens são as pessoas mais novas a morrer com Covid-19 em Portugal, depois da morte de um bebé de quatro meses em agosto.

Portugal contabiliza hoje mais 75 mortes relacionadas com a Covid-19 e 4.336 novos casos de infeção com o coronavírus, segundo a DGS.

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.061 pessoas, menos 81 do que na quinta-feira, das quais 484 em cuidados intensivos, menos 10.

Há quatro dias que o número de internamentos regista um decréscimo. Desde o dia 15 que saíram do internamento hospitalar um total de 112 doentes.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.977 mortes e 366.952 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 70.285, mais 599 em relação a quinta-feira.

As autoridades de saúde têm em vigilância 77.432 contactos, mais 981 relativamente a quinta-feira. O boletim revela ainda que 3.662 casos foram dados como recuperados.

Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 290.690 pessoas.

Relativamente às 75 mortes registadas nas últimas 24 horas o boletim revela que 31 ocorreram na região Norte, 27 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 12 no Centro, quatro no Alentejo e uma na Região Autónoma dos Açores.

Segundo o boletim da DGS, a região Norte foi a que registou o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas (2.001), representando 46,1% do total.

Desde o início da pandemia a região Norte registou um total de 191.058 casos e 2.830 mortes.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 1.360 novas infeções, contabilizando-se até agora 118.576 casos e 2.062 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 674 casos, acumulando um total de 39.552 infeções e 835 mortos.

Já no Alentejo, foram assinalados mais 195 casos, totalizando 8.606 infeções e 160 mortos desde que começou a epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 67 novos casos, somando 6.458 infeções e 62 mortos.

A Madeira registou 18 novos casos. Desde março, a região autónoma contabiliza 1.172 infeções e sete mortes.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 21 novos casos nas últimas 24 horas, somando 1.530 infeções detetadas e 21 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 164.879 homens e 201.941 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 132 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 3.112 eram homens e 2.865 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos, seguido das pessoas entre os 70 e os 79 anos.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.662.792 mortos resultantes de mais de 74,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.