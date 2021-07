Mais cinco mortes e 3641 novos casos de Covid. Número mais alto de internados desde março

© Luís Forra/Lusa

Portugal regista, esta quinta-feira, mais cinco mortes e 3641 novos casos de infeção por Covid-19. Do total de novos casos, 1509 foram assinalados em Lisboa e Vale do Tejo, e 1309 no Norte, sendo estas duas regiões as maiores responsáveis pelo aumento das infeções.

Segundo o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o país ultrapassou tem agora um total de 17.187 mortes e 920.200 casos de infeção desde o início da pandemia.

Há agora 774 pessoas internadas com Covid-19, mais 40 nas últimas 24 horas. Há ainda 174 infetados nas unidades de cuidados intensivos, tendo dado entrada três pessoas nas últimas 24 horas. Trata-se do número mais alto de pessoas internadas desde março, quando chegaram a estar 789 doentes com Covid-19 em unidades hospitalares.

Das cinco mortes esta quinta-feira registadas, quatro são atribuídas à região de Lisboa e Vale do Tejo e uma ao Algarve.

Apesar de terem ocorrido 2268 recuperações, há ainda também a assinalar mais 1368 casos ativos e mais 999 contactos em vigilância.

