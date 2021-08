Registado sismo de magnitude 2.6 perto de Melgaço

© IPMA

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou, às 18h46 desta quinta-feira, um sismo de magnitude 2.6 na escala de Richter perto de Melgaço.

O epicentro localizou-se a 20 km na direção Este-Nordeste de Melgaço, em território espanhol, e o IPMA não recebeu "nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido".

Às 12h06 desta quinta-feira, o IPMA já tinha registado um sismo de magnitude 3.0 na escala de Richter cujo epicentro se localizou a 16 km na direção Este-Nordeste de Melgaço, e com intensidade II na escala de Mercalli modificada.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, disse à agência Lusa que a corporação não recebeu qualquer alerta da população relacionado com o sismo desta tarde.