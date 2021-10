Registado sismo de magnitude 3.6 em Faro

Sismo foi registado por volta das 07h00 © IPMA

Foi registado esta quarta-feira, pelas 07h08, um sismo de magnitude 3.6 na escala de Richter, em Faro, com epicentro localizado a 60 quilómetros a sul de Olhão. A informação foi anunciada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Inicialmente, a intensidade foi dada como 3.5, tendo sido depois atualizada pelo IPMA.

"O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 06-10-2021 pelas 07:08 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 3.6 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 60 km a Sul de Olhão", refere o IPMA em comunicado.

Segundo o IPMA, o sismo não causou danos pessoais ou materiais. Foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) no concelho de Tavira e com menor intensidade em Olhão.

* Notícia atualizada às 10h21