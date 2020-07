Registados mais 313 casos de Covid-19 e duas mortes nas últimas 24 horas

A região de Lisboa tem sido a mais afetada nas últimas semanas © Mário Cruz/Lusa

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 18 Julho, 2020 • 13:24

Estão confirmadas 1684 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais duas nas últimas 24 horas, ambas na zona de Lisboa e Vale do Tejo.

O número de pessoas infetadas pela doença é agora 48.390, mais 313 que no último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, dos quais 241 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, a mais afetada do país.

Até ao momento 33.153 pessoas conseguiram recuperar, mais 363 desde o último balanço.

Há 35.113 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e 1617 aguardam resultado laboratorial para saber se estão, ou não, infetadas.

Existem neste momento 452 doentes internados, dos quais 65 estão nos cuidados intensivos.

No que toca ao total de óbitos, foram registados 827 no Norte, 251 no Centro, 557 na região de Lisboa, 19 no Alentejo, 15 no Algarve e 15 nos Açores. O arquipélago da Madeira continua a não registar vítimas mortais.

Lisboa e Vale do Tejo é desde esta quarta-feira a região que regista o maior número de casos de contágio confirmados (24.047), seguida do Norte (18.328), da região Centro (4354), do Algarve (780) e do Alentejo (627). Há 153 casos nos Açores e 101 na Madeira.

A caracterização demográfica dos casos confirmados por concelho, segundo a informação reportada pelas Administrações Regionais de Saúde e Regiões Autónomas, só é atualizada na segunda-feira.

