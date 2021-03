Registadas 19 mortes e 564 novos casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

© Rui Oliveira/Global Imagens

Estão confirmadas 19 novas mortes e 564 novos casos de contágio devido à Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-geral de Saúde (DGS).

O número total de mortes pela doença é agora de 16.669, enquanto o de pessoas infetadas desde o início da pandemia subiu para 813.716. Há, neste momento, 40.788 casos ativos.

Estão internados 980 doentes, menos 66 nas últimas 24 horas (o valor mais baixo desde 14 de outubro do ano passado), dos quais 253 estão nos cuidados intensivos, menos 13 do que no anterior balanço (o valor mais baixo desde 27 de outubro).

Há ainda 17.215 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde, menos 823 do que no balanço anterior.

Até ao momento, 756.259 pessoas conseguiram recuperar desde o início da pandemia, das quais 6489 nas últimas 24 horas.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 1.147.575 pessoas vacinadas contra a covid-19: 813.380 com a primeira dose 334.195 com a segunda dose.



Das 19 mortes registadas nas últimas 24 horas, 13 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, três na região Norte, duas na região Centro e uma na região do Alentejo.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 208 novas infeções, contabilizando-se até agora 308.238 casos e 7.024 mortos.



A região Norte tem 132 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 328.384 casos de infeção e 5.277 mortes.



Na região Centro registaram-se mais 114 casos, acumulando-se 116.104 infeções e 2.966 mortos.



No Alentejo foram assinalados mais 26 casos, totalizando 28.726 infeções e 962 mortos desde o início da pandemia em Portugal.



A região do Algarve tem notificados quatro novos casos, somando 20.311 infeções e 348 mortos.



Na região Autónoma da Madeira foram registados 53 novos casos, contabilizando 8.075 infeções e 64 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm este sábado 27 novos casos, contabilizam 3.868 casos desde o início da pandemia e 28 mortos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.



Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.



O novo coronavírus já infetou em Portugal, pelo menos, 368.368 homens e 445.067 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 281 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.



Do total de vítimas mortais, 8.740 eram homens e 7.929 mulheres.



O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.



Do total de mortes, 11 mil eram pessoas com mais de 80 anos, 3.521 com idades entre os 70 e os 79 anos e 1.476 tinham entre os 60 e os 69 anos.

