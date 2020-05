Regras e normas definidas. Tudo pronto para a reabertura das mesquitas

O Sheik David Munir é o imã da Mesquita Islâmica Central de Lisboa © Orlando Almeida/Global Imagens

Por Paula Dias com Francisco Nascimento 29 Maio, 2020 • 10:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Direção-Geral da Saúde já definiu as normas para a abertura das mesquitas, e permite a abertura dos espaços a partir de sábado. O sheik David Munir, atual imã da Mesquita Central de Lisboa, acredita que tudo vai estar em condições durante o fim de semana.

O local onde se faz a abonação vai estar fechado em todas as mesquitas, as casas de banho e todas as divisões sanitárias também vão estar encerradas.

O sheik David Munir explica que "logo a seguir às orações, as pessoas têm de deixar as mesquitas, e é obrigatório o uso de máscara. Apesar de as mesquitas terem tapetes, cada um fica responsável por trazer o seu próprio tapete para as orações e a abonação vai ser feita em casa". Quanto à lotação máxima, cada mesquita tem de analisar a dimensão do espaço.

No caso da mesquita central de Lisboa, vai abrir portas apenas no domingo, e o imã responsável espera que todos entendam as restrições impostas. "Vai estar alguém à porta para fazer a medição da temperatura dos fiéis, e verificar se trouxeram máscara. As pessoas também têm de manter uma distância de dois metros durante as orações", lembra.

As orações demoram, por norma, dez minutos, e a partir daí os responsáveis vão avisar os fiéis para deixarem a mesquita.

O sheik David Munir admite que ainda não sabe quantas pessoas é que podem estar na sala de culto. Ainda assim, em relação às orações diárias, a Mesquita Federal de Lisboa não tem mais do 20 ou 25 pessoas. "Temos espaço suficiente para respeitar as normas, tudo em segurança", assegura.

Quanto à oração principal de sexta-feira, a mesquita ainda vai estar encerrada: os critérios para definir quem pode assistir à oração ainda não estão finalizados.

"Às sextas-feiras, que é o dia sagrado, onde temos uma oração principal a partir das 13h00, em princípio a mesquita não vai estar aberta nestes primeiros tempos. Se a mesquita tiver uma lotação para 80 pessoas, temos de definir um critério para identificar quem pode ficar, e quem vai ter de sair. Ainda estamos a estudar a melhor forma", admite o imã.

Cada mesquita vai decidir quando abrir, seguindo as orientações da DGS. De acordo com o sheik da Mesquita Islâmica Central de Lisboa, existem entre 50 e 55 mesquitas e lugares de culto muçulmano em Portugal.

As mesquitas encontram-se encerradas desde 19 de março, quando o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decretou o estado de emergência, devido à propagação da Covid-19.