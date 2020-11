Regras mudaram. Associação aconselha cautela antes de reclamar avaliação de imóveis

© Leonel de Castro/Global Imagens

Por Cristina Lai Men 30 Novembro, 2020 • 10:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Nacional de Proprietários aconselha cautela, antes de reclamar a avaliação das casas. O prazo para apresentar a reclamação termina daqui a um mês e se há alguns anos havia uma avalanche de pedidos, desde o ano passado, várias regras mudaram.

O presidente da associação, António Frias Marques, em declarações à TSF, aconselha os proprietários a fazer as contas antes do pedido de revisão.

"Antes de reclamar, faça uma simulação. Desde janeiro de 2019 que as conta não se fazem "às cegas". No fundo, antes de reclamar as pessoas devem pensar bem naquilo em que se vão meter. Podem passar a pagar mais", afirma.

António Frias Marques recorda dois critérios que têm sido alterados na avaliação das casas. "Mexeram no valor por metro quadrado, um valor exorbitante: 615 euros, o máximo que alguma vez existiu. Também tem havido mexidas no coeficiente de localização, que agora pode chegar a um máximo de quatro. É preciso analisar qual é o coeficiente de qualidade e conforto. Estes entram em linha de conta com outros fatores, como o elevador ou piscina."

Por outro lado, a Deco aconselha o proprietário a reclamar a avaliação, embora admita que os ganhos são agora mais baixos. O especialista em questões fiscais, Ernesto Pinto, salienta que o pedido é gratuito.

"As poupanças de hoje em dia já não são as mesmas, têm vindo a descer. Já tivemos poupanças médias de 200 euros. Agora, quem poupa, é em média 55 euros", refere à TSF.

Ernesto Pinto sublinha que a poupança, ainda que diminuta, é consolidada anualmente. "Pensar que para uma redução de 20 ou 30 euros não vale a pena reclamar, é um erro. São 20 euros num ano, mais 20 no seguinte e por aí em diante."

As finanças fazem uma atualização de três em três anos, mas a Deco lembra que não se trata do mesmo mecanismo. "Vão atualizar em excesso o valor dos imóveis, ou seja, se o contribuinte não fizer nada, o seu imóvel vai ter sempre mais valor e vai pagar mais Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)", garante Ernesto Pinto.

O prazo para pagamento da última prestação do IMI para os proprietários cujo valor a pagar seja superior a 100 euros termina esta segunda-feira.

O pagamento do IMI arrancou em maio, quando quase quatro milhões de contribuintes receberam uma nota de liquidação das Finanças para efetuar o pagamento da primeira prestação ou da totalidade do imposto, consoante o valor.

A nova avaliação da casa deve ser feita até 31 de dezembro.