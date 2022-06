Regressar a Pedrógão Grande para homenagear as vítimas e "virar a página"

© Rui Oliveira/Global Imagens

Por TSF 17 Junho, 2022 • 12:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No dia em que se assinalam cinco anos desde os grandes incêndios de Pedrógão Grande, a TSF voltou ao local onde, a 17 de junho de 2017, morreram 66 pessoas e mais de 250 ficaram feridas. Até hoje, centenas de pessoas continuam a viver com o medo de que o fogo regresse.

Esta data vai ser assinalada pela Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, que funciona numa antiga escola da freguesia de Pedreira, entre Pedrógão e Figueiró dos Vinhos, com um conjunto de iniciativas. À TSF, Dina Duarte explica que o objetivo é "virar a página" de um dos dias mais negros da região.

Ouça aqui a conversa da repórter Rita Carvalho Pereira com a presidente da associação, Dina Duarte, sobre as iniciativas que estão previstas 00:00 00:00

Abílio Carvalho, professor de educação física em Pedrógão Grande e Figueiró dos Vinhos, é responsável pela "Volta da Memória" em bicicleta, uma das iniciativas marcadas para esta sexta-feira. Ouvido pela TSF, Abílio explica que o percurso começará em Pedrógão e passará pela nacional 236, conhecida como "a estrada da morte", até Castanheira de Pera. "São 66 quilómetros, num percurso que deverá demorar cerca de duas horas e meia", afirma.

O professor de educação física, apaixonado por ciclismo, já faz esta volta há quatro anos. A ideia surgiu pelo facto de querer não só "homenagear as vítimas", mas também "alertar" para o perigo dos incêndios.

Ouça aqui a entrevista da repórter Rita Carvalho Pereira com Abílio Carvalho sobre a "Volta da Memória" em bicicleta 00:00 00:00

São várias as iniciativas que vão decorrer durante esta sexta-feira. O programa, uma iniciativa da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG), teve início às 10h00, na sede da AVIPG, na Figueira, freguesia da Graça, local onde vai passar a "Volta da Memória" em bicicleta.

Já à tarde, às 14h30, ainda na sede da AVIPG, fazem-se 66 segundos de silêncio, um por casa vítima mortal, seguindo-se então a homenagem à equipa da saúde mental comunitária/domiciliária Leiria Norte do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Depois, em Castanheira de Pera, às 17h00, na Igreja Matriz, é celebrada uma missa pelas vítimas dos incêndios, cerimónia que deve contar com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, seguindo-se, às 18h30, um concerto, com repetição no sábado, com a participação dos artistas internacionais Thi-mai Nguyen, Aveline Monnoyer, Julien Brocal, Astrig Siranossian e Elsa de Lacerda. A entrada é gratuita.

A 17 de junho de 2017, os incêndios de Pedrógão Grande provocaram 66 mortos e 253 feridos, sete dos quais graves. Os fogos destruíram cerca de meio milhar de casas e 50 empresas.

A maioria das vítimas mortais morreu na Estrada Nacional 236-1, entre Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.