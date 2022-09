Regresso às aulas: veja aqui o calendário escolar para o novo ano letivo

Por Carolina Rico 13 Setembro, 2022 • 08:25 Partilhar este artigo Facebook

Milhares de crianças e jovens regressam esta terça-feira às aulas. 1.º O novo ano letivo arranca entre 13 e 16 de setembro para estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.

O primeiro período termina a 16 de dezembro para a primeira interrupção letiva - as férias de Natal - até à terça-feira de dia 3 de janeiro de 2023.

No Carnaval, dias 20, 21 e 22 de fevereiro, os alunos contam com cinco dias de pausa, retomando as aulas na quinta-feira, dia 23.

O segundo período termina no dia 31 de março, dando lugar às férias da Páscoa.

Já o terceiro período começa no dia 17 de abril e decorre até 7 de junho para o 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade; 14 de junho para o 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade e 30 de junho de 2023 para os alunos da educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico.

As provas de aferição do Ensino Básico do 2.º, 5.º e 8.º ano decorrem entre 2 e 26 de maio:

A primeira fase das provas finais de ciclo tem lugar entre 16 e 23 de junho, com afixação de pautas a 11 de julho, enquanto a segunda fase decorre entre 19 e 21 de julho, com afixação de pautas a 4 de agosto.

Já o período de primeira fase dos exames finais do Ensino Secundário estende-se de 19 de junho a 3 de julho, com afixação de pautas a 17 de julho:

A segunda fase dos exames nacionais vai desde o dia 20 a 26 de julho, com afixação de pautas a 4 de agosto: