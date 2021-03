Regresso da vacina da AstraZeneca, maçonaria e extorsão e sismo em Lisboa

© Lusa

Depois do anúncio da Agência Europeia do Medicamento, Portugal e outros países europeus vão retomar a vacinação com a AstraZeneca. O uso do fármaco será retomado na segunda-feira em Portugal, conforme explicaram as autoridades de saúde nacionais, numa conferência de imprensa.

A diretora-geral da Saúde sublinhou que os benefícios da vacina são superiores aos riscos e apelou à população para ter confiança. Graça Freitas alerta que, quem recusar ser vacinado com a AstraZeneca ou outra vacina, fica desprotegido de uma doença grave, que poder ser letal.

O número de doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) continua a diminuir, estando, neste momento, abaixo dos 200. De acordo com o responsável da resposta de Portugal em medicina intensiva, este "é um bom sinal". João Gouveia alerta que os hospitais devem manter um plano para o caso do número de doentes Covid aumentar novamente.

António Lobo Xavier, um dos comentadores da Circulatura do Quadrado da TSF e da TVI, denunciou que há vítimas de extorsão e perseguição por parte de uma alegada rede maçónica que conta com políticos e magistrados.

A manhã desta quinta-feira ficou também marcada por um sismo sentido na zona da Grande Lisboa. O abalo de 3.4 na escala de Richter não provocou vítimas ou danos materiais. O epicentro do sismo foi registado na zona de Loures, a mesma onde ocorreram grandes terramotos em 1531 e 1909.

No desporto, destaque para o regresso da Covid-19 à I Liga. Depois do teste positivo de Matheus Nunes, o lateral do Sporting Antunes também está infetado com coronavírus.