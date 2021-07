Reino Unido deixa cair a máscara, Portugal com dobro de casos em agosto e outros destaques TSF

Londres © AFP

A incidência da Covid-19 poderá quase duplicar nas próximas semanas em Portugal, até ao início de agosto. A previsão é do Centro Europeu para o Controlo de Doenças (ECDC) que também estima um aumento da mortalidade provocada pelo SARS-CoV-2. O resto da Europa ainda se arrisca a ter números piores. Saiba tudo aqui.

A mais recente sondagem da Aximage para TSF-JN-DN assinala uma recuperação do PSD. Só que, apesar da descida do PS, só juntando todos os partidos de direita conseguiria ultrapassar os socialistas. Consulte os resultados aqui.

É o Spartak Moscovo que o Benfica vai defrontar na terceira pré-eliminatória da Champions, o que significa que os encarnados vão encontrar Rui Vitória no caminho. Conheça todos os pormenores aqui.

Agora só usa máscara quem quer. Pode parecer uma meta inalcançável, mas no Reino Unido, que entra na última fase do desconfinamento, a escolha é dos passantes. Saiba o que muda.

Boris Johnson pediu três vezes cautela no primeiro dia de alívio total das restrições, momento que coincide com o isolamento profilático do primeiro-ministro britânico, por ter estado em contacto com um infetado. "Por favor, cautela", é o que diz enquanto o Reino Unido se estabelece como a nova "Land of the Free" em tempos de pandemia. Leia aqui a reportagem.

O levantamento de restrições do Reino Unido é "uma boa notícia" para o turismo do Algarve? É pelo menos o que defende o presidente da Região de Turismo do Algarve. A TSF explica-lhe os motivos, aqui.

Esses efeitos já estão a ser sentidos no país vizinho. Há agora uma avalanche de turistas britânicos em Espanha, e as reservas dispararam 400% com o alívio das restrições. A correspondente da TSF Joana Rei conta tudo aqui.