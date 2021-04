Relâmpago mata 68 cabras em Arcos de Valdevez

© Miguel Pereira/Global Imagens

Por Lusa 09 Abril, 2021 • 22:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um relâmpago matou hoje 68 cabras na freguesia de Gondoriz, em Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo. O alerta foi dado às 15h00 pelo proprietário dos animais.

"Era um rebanho com mais de 300 cabras numa zona de montanha. Formou-se uma trovoada e repentinamente apareceram 68 cabras mortas no caminho", disse à TSF o vereador com o pelouro da proteção civil municipal, Olegário Gonçalves.

À Lusa, o responsável adiantou ainda que "os técnicos da proteção civil municipal deslocaram-se para o local, aguardando-se a chegada de responsáveis do Ministério da Agricultura.