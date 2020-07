Relâmpagos iluminaram os céus do país durante toda a noite. Veja as imagens

Os céus de Cascais iluminaram-se com a trovoada de verão © Facebook/Paulo Torck Photography

Em pleno verão, a trovoada fez-se sentir e ouvir um pouco por todo o país. Durante a madrugada de segunda para terça-feira, os céus de Portugal continental iluminaram-se e provocaram imagens espantosas.

Nas redes sociais, depressa surgiram reflexos da tempestade, com centenas de pessoas a partilhar as imagens do fenómeno. Em Lisboa, os raios luminosos cobriram a Ponte 25 de Abril.

Em Castelo Branco, a trovoada também se sentiu durante toda a madrugada.

No Alentejo, além da trovoada, o granizo também caiu do céu e tapou a superfície em Évora.

No norte do Alentejo, em Portalegre, a manhã chegou ainda com os relâmpagos a cobrir os céus. As imagens continuaram a ser partilhadas nas redes sociais.

Também para esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera alertou para a possibilidade de ocorrência de trovoadas secas, aguaceiros ou até mesmo queda de granizo em praticamente todas as regiões de Portugal continental.

Esta terça-feira estão sob aviso amarelo 12 distritos devido à instabilidade do estado do tempo.