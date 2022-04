Relatos de armas químicas em Marioupol, Porto admite sair da Associação de Municípios e outros destaques TSF

© Nick Karvounis/Unsplash

Vladimir Putin defendeu esta terça-feira que a invasão da Ucrânia para combater forças antirrussas era "inevitável" e assegurou ter o "objetivo compreensível e nobre" de "ajudar o povo do Donbass".

Antes, o fundador do regimento Azov da Ucrânia, Andrei Biletsky, acusou as tropas russas de usarem substâncias químicas em Mariupol, causando três feridos. As forças separatistas pró-Rússia da região de Donetsk negam.

Na reportagem TSF na Ucrânia, Oleksandr e Larissa contam como o prédio onde moravam foi bombardeado momentos depois de a mãe da mulher ter morrido de causas naturais, aos 97 anos. Fugiram e deixaram o corpo da idosa em casa. Tudo ficou reduzido a cinzas.

Rui Moreira vai propor a saída do Porto da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que acusa de negociar com o Estado central sem antes dialogar com as câmaras que representa no processo de descentralização.

Em resposta, a presidente da Associação Nacional de Municípios, Luísa Salgueiro, pediu ao Presidente da Câmara do Porto que seja solidário com todos os autarcas e permita que o processo de transferência de competências fique concluído.

O Japão decidiu congelar bens de mais 398 russos, incluindo das filhas de Putin -- Ekaterina Tikhonova e Maria Vorontsova -- assim como a mulher e filha do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, estão na lista de sanções.

A25 está cortada desde as 05h40 da manhã na zona de Fagilde, em Mangualde, no sentido Guarda Viseu, devido ao despiste de um camião que transportava carros.

Um avião da TAP que partiu de Lisboa na sexta-feira falhou a aterragem no aeroporto de Copenhaga, tendo apenas conseguido à segunda tentativa. O incidente registado na última sexta-feira está a ser investigado pelas autoridades dinamarquesas.

A chuva fica até quarta-feira, mas as temperaturas vão subir. No fim de semana da Páscoa podem chegar aos 28ºC.