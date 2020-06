REN doa viaturas a sete corporações de bombeiros para combate a fogos

© Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

Sete corporações de bombeiros de várias partes do país receberam novas viaturas de combate aos incêndios florestais, uma doação feita pela REN - Redes Energéticas Nacionais, divulgou esta segunda-feira a empresa.

As viaturas foram entregues às corporações de bombeiros voluntários de Alvalade (Santiago do Cacém), Águas de Moura (Palmela), Marco de Canaveses, Ponte de Lima, Salto (Montalegre), Sacavém (Loures) e Terras de Bouro, segundo refere a REN, em comunicado.

Neste âmbito, a REN já doou, desde 2009, 71 veículos, sendo que 44 foram doados a corporações de bombeiros e 27 às equipas de prevenção de incêndios das autarquias.

"Esta doação é o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas corporações de bombeiros durante todo o ano. Mas é a pensar no combate aos fogos que a REN, todos os meses, executa várias ações de prevenção em articulação com as autoridades competentes, limpando as faixas de servidão, de forma a aumentar a resiliência das suas infraestruturas e dos territórios", justifica.

"Durante a época de incêndios, a REN ativa o seu Plano de Prevenção, Alerta e Atuação, no âmbito do qual, entre 01 de junho e 30 de setembro de 2020, a empresa tem seis equipas em alerta 24 horas por dia", acrescenta a nota.

Em jeito de balanço, a REN refere que nos últimos cinco anos foram limpos mais de 30 mil hectares, o equivalente à área ocupada por 30 mil estádios de futebol.

"Só em 2019, a REN atuou em mais de 8 mil hectares (31 hectares/dia)", aponta.

A empresa sublinha, ainda que em 2019 investiu mais de oito milhões de euros na limpeza das faixas, aviso a proprietários e supervisão de segurança.