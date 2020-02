Rendas acessíveis chegam aos sites de busca de casas e às imobiliárias

Vista de colina de Lisboa © Joao Silva/Global Imagens

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) assina esta terça-feira protocolos com quem gere os portais de busca de casas e com os mediadores imobiliários para promover o Programa de Arrendamento Acessível.

Para os sites o objetivo é permitir que se façam buscas e incluam casas do Programa de Arrendamento Acessível em vigor há 7 meses que até agora reuniu uma oferta de 392 casas, teve 6.315 candidaturas submetidas e permitiu fechar 117 contratos com valores abaixo do praticado no mercado.

Na prática, as plataformas de busca vão permitir aos senhorios ou inquilinos anunciar ou pesquisar pelas palavras-chave ou pelo campo "arrendamento acessível".

Em relação ao setor da mediação a ideia é levar os mediadores imobiliários a também sensibilizarem os clientes para a existência do Programa.

Ana Pinho, a Secretária de Estado da Habitação, explica à TSF que é preciso fazer uma "ampla divulgação do Programa de Arrendamento Acessível pois acreditamos que há muitas pessoas que não se aperceberam que há um programa que tem claros benefícios para inquilinos e arrendatários".

A ideia é implementar os protocolos de forma faseada com a governante a detalhar que há muitos procuram casa em plataformas eletrónicas que até agora não tinham a opção de busca por casas neste programa e que do lado dos potenciais senhorios os proprietários poderão fazer a simulação da renda que receberão se aderirem ao programa do Estado para encontrar casas mais baratas.

Hoje quem procura habitação tem muito mais dificuldades em encontrar um anúncio incluído no Programa de Arrendamento Acessível sendo obrigado a ler a descrição de cada anúncio, sem hipótese de busca.

"Tal como atualmente qualquer pessoa faz uma busca a dizer que quer, por exemplo, um T2 na região de Lisboa, em breve também pode colocar que quer isso, nesta ou naquela região do país, dentro do Programa", refere Ana Pinho.

Do lado de quem quer alugar a sua casa também será possível colocar a oferta com o valor de mercado ou, se quiser, com os valores do arrendamento acessível.

Sobre os resultados até agora alcançados, a Secretária de Estado da Habitação defende que são "absolutamente positivos" ao disponibilizar 1,2 casas de dois em dois dias, sendo "um programa que pode acelerar muito mais nos próximos tempos, mas que mesmo assim, ainda não estando completamente no terreno, é o programa que mais oferta a baixo preço trouxe para o mercado".