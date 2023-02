Rendas antigas congeladas para sempre, novos valores para horas extra nas urgências e outros destaques TSF

© Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

A manhã informativa da TSF desta quinta-feira pelas medidas do pacote "Mais Habitação". A ministra da Habitação, Marina Gonçalves, revelou que os contratos antigos vão ficar, de forma definitiva, fora do atual regime de arrendamento, para proteger os inquilinos, a maioria idosos. A governante explica ainda que esta medida inclui, como contrapartida, uma compensação a ser paga aos senhorios. Para a Associação dos Inquilinos Lisbonenses esta é uma "ótima notícia", já a Associação Nacional de Proprietários fala em "brincadeira de mau gosto".

Na ordem do dia está também um novo regime remuneratório do trabalho suplementar, que reduz para 75% o valor pago aos médicos que façam horas extraordinárias nas urgências diurnas e internas dos hospitais. No entanto, mantêm-se os montantes para os serviços e períodos mais carenciados. A Federação Nacional dos Médicos afirma que não teve conhecimento deste novo decreto-lei.

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima defende o acompanhamento diário das mulheres vítimas de violência doméstica que já estão referenciadas pelas autoridades. Na quarta-feira uma mulher, de 43 anos, foi morta à facada pelo ex-marido, em Gondomar, apesar de ele estar proibido de contactar a vítima e desta ter um botão de pânico.

Nos Estados Unidos, uma beata de cigarro encontrada perto do corpo de uma professora de 24 anos, assassinada há 52 em Vermont, ajudou os investigadores a chegarem agora ao alegado autor do crime, um vizinho do andar de cima, que a terá estrangulado.

Destaque ainda para o Homo Sapiens. Segundo um estudo que apresenta evidências recolhidas numa caverna no sul de França, o humano moderno utilizou arcos e flechas na Europa há 54.000 anos, 40.000 anos mais cedo do que documentado anteriormente.

Por fim, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou uma fotografia que mostra o balão espião chinês abatido por caças norte-americanos.