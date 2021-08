Rendas congeladas, a polémica leitura de Paulo de Tarso e outros destaques da manhã TSF

© Pixabay

Só uma constipação. Uma equipa de investigadores portugueses do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa (ITQB NOVA), em Oeiras, descobriu três compostos que podem reduzir o impacto da Covid-19 a uma constipação. Em entrevista à Lusa, a investigadora coordenadora Cecília Arraiano salienta que "cada um dos compostos em ação individual reduz 60 a 70% a atividade do vírus SARS-CoV-2", num projeto que aponta numa direção distinta das vacinas e que está em fase de registo de patentes e tem perspetivas de poder chegar rapidamente ao mercado.

Portugal com 85% da população com primeira dose na próxima semana. Neste momento, 81,6% da população portuguesa já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. O número, divulgado pelo coordenador da task force, faz antecipar que, na próxima semana, 85% das pessoas elegíveis para a vacinação tenham já recebido uma dose. Gouveia e Melo faz previsões para os próximos dias, e deixa um apelo para que os últimos portugueses, incluindo os jovens, se vão vacinar.

Os Estados Unidos pediram aos países que realizam as retiradas do Afeganistão que encerrem as suas operações na sexta-feira, segundo a ministra da Defesa belga, Ludivine Dedonder, cujo país já retirou 1.147 pessoas de Cabul. No mesmo plano, pilotos envolvidos na operação de resgate de estrangeiros e afegãos em Cabul descreveram um cenário de caos em terra e de condições de voo difíceis, em que cada um está praticamente "por sua conta e risco". Com Cabul sob controlo dos talibãs desde 15 de agosto, o aeroporto da capital tem sido o principal ponto de fuga de milhares de estrangeiros e afegãos.

Uma passagem de uma epístola de São Paulo, lida na missa do passado domingo, tem estado a provocar polémica, nomeadamente nas redes sociais, levando mesmo a Conferência Episcopal a vir a público "procurando fazer justiça ao sentido do texto". Perante a polémica causada por esta leitura - muito usada nos casamentos católicos -, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) divulgou, na última noite, na sua página na Internet, uma nota de esclarecimento, em que, reconhecendo os "ecos diversificados sobre o seu sentido e oportunidade, justamente lidas no contexto vivo e atual das perspetivas preocupantes da situação das mulheres no Afeganistão", sublinha que "é preciso ver com atenção alguns aspetos da leitura de São Paulo, procurando fazer justiça ao sentido do texto".

O Governo admite incluir no Orçamento do Estado de 2022 o congelamento das rendas que tenham contratos celebrados antes de 1990. Esta é uma possibilidade avançada pela secretária de Estado da Habitação ao Diário de Notícias e ao Jornal de Notícias e, caso se confirme, será a terceira vez que o governo socialista empurra para a frente o período de transição para atualizar estes contratos da chamada "Lei Cristas". É com "apreensão" que a Associação Lisbonense de Proprietários vê esta intenção do Governo que acusa o executivo de António Costa de "assédio".

Amarrados e abandonados. Foi assim que a GNR de Braga encontrou cinco cães (três adultos e duas crias), que se encontravam numa habitação. No decurso da busca foram resgatados os cinco animais, tendo-se apurado que "os mesmos tinham sido abandonados desde 14 de agosto nuns anexos contíguos à habitação, onde estavam acorrentados e visivelmente desidratados", refere a GNR.