Rendeiro continua detido após recusa do pedido de fiança

© Luís Miguel Fonseca/Lusa

Por TSF 17 Dezembro, 2021 • 08:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ex-banqueiro português João Rendeiro vai continuar detido depois do juiz que preside, na manhã desta sexta-feira, à audiência que está a decorrer no Tribunal de Verulam, na África do Sul, ter recusado o pedido de fiança apresentado pela defesa.

O juiz sublinhou que a África do Sul não pode ser um refúgio seguro para criminosos internacionais e recusou os argumentos da acusação de que teria havido erros no processo de detenção e de que João Rendeiro é um perseguido político em Portugal ou de que não seria julgado com justiça no país.

Foi marcada uma nova sessão para o dia 10 de janeiro do próximo ano, quando será avaliado o processo de extradição pedida pelas autoridades portuguesas à África do Sul, mas que ainda não foi entregue.