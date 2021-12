Rendeiro não pediu "proteção consular", reagendamento da Janssen e outros destaques TSF

João Rendeiro © Luís Miguel Fonseca/Lusa

João Rendeiro "pode beneficiar de proteção consular", assumiu Augusto Santos Silva. Apesar de o ex-presidente do BPP não ter pedido qualquer tipo de intervenção do Estado português, o ministro dos Negócios Estrangeiros não descartou a hipótese. "Como qualquer outro português no estrangeiro sujeito a um processo judicial, João Rendeiro pode beneficiar de proteção consular", explicou Santos Silva.

E há novidades no combate à Covid-19 em Portugal: a vacinação das crianças obriga a que os agendamentos previamente realizados para o reforço da vacina da Janssen, no dia 19 de dezembro, fossem remarcados. Assim, o fim de semana de 18 e 19 de dezembro está reservado apenas à vacinação das faixas etárias mais jovens.

Em declarações à TSF, Miguel Castanho, especialista do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, mostrou-se preocupado e assumiu: "não podemos subestimar" a crescente taxa de incidência em Portugal.

A Iniciativa Liberal quer travar expropriação de casas na Madragoa e, para isso, vai apresentar uma moção na Assembleia Municipal de Lisboa. O processo foi lançado pelo Metropolitano, que fala em obras "urgentes" e garante que vai indemnizar os lesados. O Metro de Lisboa, contactado pela TSF, explica que as obras "são urgentes", e que foi encontrada uma alternativa para que a posse das casas seja feita só depois do Ano Novo.

Morreu no domingo, aos 78 anos, a escritora e jornalista Leonor Xavier, segundo foi noticiado esta segunda-feira. Guilhermina Gomes, editora e amiga da autora, confidenciou à Lusa que a escritora já estava internada desde novembro, devido a um cancro.

Em Espanha, a atriz Verónica Forqué, que fez parte do elenco de vários filmes de Pedro Almodôvar, incluindo "Kika" (1986) e "Matador" (1986), morreu aos 66 anos. A artista foi encontrada na sua casa, em Madrid.

O defesa-central do Benfica Nicolas Otamendi foi vítima de um assalto em casa durante a madrugada desta segunda-feira. Em comunicado, o clube da Luz confirma o sucedido e garante que "o atleta e a família encontram-se bem, apesar do enorme desconforto provocado pela situação vivida".

O Manchester United fechou esta segunda-feira as instalações do clube devido a um surto de Covid-19. Além disso, o clube de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot pediu para adiar o jogo de terça-feira com o Brentford., a contar para a Premier League.