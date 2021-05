Reportagem da TSF distinguida com menção honrosa

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Por TSF 04 Maio, 2021 • 09:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi distinguida com uma menção honrosa a reportagem da TSF "As cartas que nunca escrevi", da jornalista Sara de Melo Rocha com sonoplastia de Luís Borges.

A reportagem transmitida na TSF em fevereiro do ano passado foi galardoada com uma menção honrosa do prémio Corações Capazes de Construir na categoria jornalismo, atribuído pela Associação Corações Com Coroa.

Ouça aqui a grande reportagem "As cartas que nunca escrevi" 00:00 00:00

A cerimónia decorreu esta segunda-feira à tarde na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, no final de uma conferência dedicada ao tema "Quem fica para trás".

Uma série de reportagens sobre violência doméstica da jornalista Joana Gorjão Henriques, do jornal Público, e a reportagem "O Todo é Maior que a Soma das Partes" da jornalista daSICCatarina Marquez receberam o prémio Corações Capazes de Construir em ex-aequo.

O prémio distinguiu ainda com menções honrosas a reportagem "Guiné-Bissau: Quando é que esta terra arranca?" de Susana André, da SIC, e duas reportagens do Fumaça.