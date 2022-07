Reportagem TSF "A ilha do tempo" vence Prémio ANMP de Jornalismo e Poder Local

© Guilherme de Sousa/TSF

A reportagem da TSF "A ilha do tempo", de Nuno Guedes com sonoplastia de Pedro Picoto, venceu o Prémio ANMP de Jornalismo e Poder Local na categoria Rádio.

A reportagem distinguida pela Associação Nacional de Municípios Portugueses descreve como se vive no Corvo, a ilha mais pequena dos Açores, um dos primeiros locais na Europa onde todos os habitantes foram vacinados contra a Covid-19.

Ouça a Reportagem TSF "A ilha do tempo". Um trabalho do jornalista Nuno Guedes com sonoplastia de Pedro Picoto 00:00 00:00

A edição deste ano do Prémio ANMP distinguiu ainda com uma Menção Honrosa na categoria Rádio a série da Antena 1 "Praça do Município", de Afonso de Sousa, Carolina Ferreira, Diana Craveiro, Mário Antunes, Nuno Amaral, Paula Veran e Rita Colaço e Natália Carvalho (coordenação).

Na categoria de imprensa foi premiada a reportagem "Refugiados em Portugal - Aos 62 anos e com 40 no exército afegão, vi muitas mudanças. Tenho essas memórias" - da jornalista do Diário de Notícias Céu Neves e "PapaChicletes e EcoPontas despoluem em 25 concelhos" do jornalista Delfim Machado, do Jornal de Notícias, venceu uma Menção Honrosa.