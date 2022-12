Reportagem TSF. A Terra Prometida do padre guerrilheiro Luís Sá

Fartou-se da ineficácia da Missão católica a que se tinha votado e deixou-se seduzir pelos discursos de Samora Machel. Fugiu de Nampula, pôs-se a caminho da Tanzânia e depressa chegou à base principal da Frelimo.

© DR

Encontros e desencontros fazem-no passar por diversas prisões, onde fez greve de fome e sorveu fumaradas de haxixe.

A Terra Prometida do padre guerrilheiro Luís Sá chamava-se Centro Piloto Nicoadala, nas proximidades de Quelimane.

Desiludido, é hoje, com 78 anos, neurologista em hospitais e clínicas do centro do país.