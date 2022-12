Reportagem TSF distinguida pela representação nacional da UNESCO

© Arquivo DN

A Comissão Nacional da UNESCO e a Presidência do Conselho de Ministros distinguiram a Reportagem TSF "Apontados a Dedo" com uma menção honrosa na edição de 2022 do Prémio de Jornalismo Direitos Humanos & Integração.

Com autoria do jornalista Filipe Santa-Bárbara e sonoplastia de Margarida Adão, este trabalho retrata o impacto da pandemia de VIH/SIDA em Portugal durante a década de oitenta, sobretudo na comunidade gay.

Mais de 40 anos volvidos do início desta pandemia, a reportagem conta com uma investigação na imprensa da época à qual se juntam testemunhos da médica Maria José Campos, do transformista Tony Valério e ainda de Pedro Silvério Marques e Miguel Rodrigues Pereira, ambos infetados com VIH há mais de 30 anos.

Esta é a segunda distinção deste trabalho que, em abril, venceu a sexta edição do "Prémio APIFARMA/Clube de Jornalistas - Jornalismo em Saúde" na categoria de rádio.

Nestes prémios UNESCO, os vencedores da categoria rádio foram ex-aequo trabalhos do Fumaça e da RDP África. Também RTP, Divergente e Público venceram prémios nas categorias audiovisual e imprensa escrita.